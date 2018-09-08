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СМИ внезапно обнаружили Депардье в Пхеньяне

Общество

Расстроенный актер не захотел общаться с журналистами

Париж, 8 сентября 2018, 02:21 — REGNUM  Французский актер и гражданин России Жерар Депардье был замечен журналистами французского агентства AFP в одной из гостиниц Пхеньяна, сообщает агентство.

Сообщается, что журналисты увидели Депардье в одном из баров международного отеля в Пхеньяне, где обычно останавливаются иностранцы, решившие посетить КНДР.

По словам журналистов, актер был чем-то расстроен и беседовать с представителями СМИ отказался. Агентство предполагает, что Депардье прибыл в КНДР на торжества по случаю 70-летия образования республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в КНДР прибыла делегация Совета Федерации РФ во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Делегация прибыла для участия праздничных мероприятиях по случаю 70-летней годовщины образования Северной Кореи.

Читайте ранее в этом сюжете: Матвиенко в сентябре посетит КНДР с официальным визитом

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