Прокуратура Башкирии выяснит, почему инвалида не пустили в торговый центр

Ишимбай, Башкирия, , 22:58 — REGNUM Ишимбайская межрайонная прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ об отказе мужчине-инвалиду во входе в один из торговых центров. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Башкирии.

По предварительным данным, молодому человеку, страдающему ДЦП, сотрудники торгового центра необоснованно отказали в проходе в торговые помещения, допустив тем самым нарушение прав гражданина.

В ходе проверки будет оценена правомерность действий персонала ТЦ и соблюдение прав лица с ограниченными возможностями здоровья на доступ к объектам инфраструктуры.

По словам матери молодого человека, ему в устной форме запретили появляться в торговом центре, поскольку он «пугает» людей, сообщает Bash.News.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае подростка-инвалида не допустили на рейс авиакомпании «ЮТэйр» по маршруту Курган — Москва. По данному факту проводилась доследственная проверка.

В авиакомпании «ЮТэйр» пояснили, что мальчика не пустили на борт, так как его ноги были не просто в гипсе от ступней до бедер, но и держать во время перелета их нужно было практически под прямым углом. Расстояние между стандартными рядами кресел в салоне эконом-класса не позволяло ехать в такой позе. Также об «особенном» пассажире авиакомпанию не предупредили.

Родители подростка готовят претензионные письма в адрес авиакомпании и Фонда социального страхования Приморского края.