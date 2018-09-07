УПЦ: Константинополь нарушил правила Второго Вселенского собора

Киев, , 22:47 — REGNUM Назначив своих экзархов в Киеве, Константинопольский патриархат нарушил правило, установленное Вторым Вселенским собором, заявили 7 сентября в отделе внешних связей Украинской православной церкви (УПЦ).

«Отдел внешних связей Украинской православной церкви уполномочен заявить, что назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской православной церкви. Данное решение Константинопольского патриархата противоречит 2-му правилу Второго Вселенского (Константинопольского) собора: «не будучи приглашенными, епископы пусть не переходят за границы своей области», — сказано в заявлении УПЦ.

В пресс-службе отметили, что назначение произведено без ведома митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, как единственного канонического епископа города Киева.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках подготовки к предоставлению автокефалии украинской церкви, Константинопольский патриархат назначил своими представителями в Киеве двух священников из Львова и Ивано-Франковска, которые сделали церковную карьеру в США и Канаде.

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