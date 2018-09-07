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Избирательные участки Калужской области взяли под круглосуточную охрану

Общество

На объектах проведения выборов и прилегающей территории 9 сентября будут задействованы 176 сотрудников полиции, 32 сотрудника Росгвардии, 16 работников частных охранных предприятий, а также народные дружинники и казаки

Избирательные участки Калужской области взяли под круглосуточную охрану
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Избирательный участок

Калуга, 7 сентября 2018, 22:30 — REGNUM  В Калужской области с 7 сентября 2018 года все избирательные участки, где будут проходить выборы в органы местного самоуправления, взяты под круглосуточную охрану. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

9 сентября в единый день голосования на объектах проведения выборов и прилегающей территории будут дежурить 176 сотрудников органов внутренних дел, 32 сотрудника Управления Росгвардии по Калужской области, 16 работников частных охранных предприятий, народные дружинники и казаки. Для поддержания порядка УМВД России по Калужской области организовано взаимодействие с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, областной и территориальными избирательными комиссиями, иными правоохранительными органами.

«Органы внутренних дел региона к обеспечению правопорядка на объектах голосования готовы», — подчеркнули в областном упрвлении МВД России.

Напомним, 9 сентября 2018 года на территории Калужской области в четырёх муниципальных районах выберут 69 депутатов представительных органов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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