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В Узбекистане проходят Дни пропаганды здоровья

Общество

В рамках акции проходят медицинские осмотры и обследования

Ташкент, 7 сентября 2018, 21:33 — REGNUM  Министерство здравоохранения Узбекистана организовало акции «Дни пропаганды здоровья», которые проходят в парках годов республики, сообщает 7 сентября издание Kun.uz.

В рамках акции проходят медицинские осмотры и обследования у хирургов, неврологов, урологов, кардиологов, травматологов и других специалистов. Специальные павильоны оборудованы диагностическим оборудованием.

Отметим, проведение Дней пропаганды здоровья направлено на профилактику болезней. Данный принцип стал главным критерием реформ, проводимых в системе здравоохранения республики.

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