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В РПЦ прокомментировали назначение представителей Константинополя в Киеве

Общество

Действия Константинопольской церкви не останутся без ответа

Москва, 7 сентября 2018, 21:25 — REGNUM  Беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата назвал назначение Константинопольским патриархатом двух экзархов в Киеве спикер Московской патриархии Владимир Легойда 7 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также отметил, что подобные действия Константинопольского патриархата не могут остаться без ответа.

Напомним, как стало известно, Даниил Памфилийский из США и Илларион Эдмонтонский из Канады стали представителями Константинопольской православной церкви на Украине. Оба экзарха — выходцы из Галичины, активно лоббирующие украинскую автокефалию УПЦ.

Читайте ранее в этом сюжете: Константинопольский патриархат назначил представителей в Киеве

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Православие
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