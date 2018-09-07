Financial Times: Война на Украине самая длительная в Европе с 1945 года

Лондон, , 20:25 — REGNUM Война Украины против Донбасса стала самым длительным военным конфликтом в Европе со времен Второй Мировой войны, отметила 6 сентября британская газета Financial Times.

В издании считают, что на данный момент нет даже предпосылок для завершения вооруженного конфликта на Украине

«Это забытая европейская война, конфликт, который за последние четыре года отобрал более 10 000 жизней, треть из которых — мирные жители. Это самая кровавая война в Европе со времен Балкан в 90-х годах и самая длинная за почти столетие», — отметили авторы газеты.

Напомним, согласно данным ООН конца 2017 года, жертвами конфликта, развязанного киевским режимом против народа Донбасса стали более 10 тыс. человек. Пострадали ещё около 25 тыс. человек, свыше 1,5 млн эмигрировали в другие страны.

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