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Посольство Украины предупредило сограждан о задержках на границе с Польшей

Общество

В Польше начался новый этап протеста

Варшава, 7 сентября 2018, 19:24 — REGNUM  В связи с «тихой» забастовкой польских таможенников, возможны задержки при пересечении границы Украины и Польши, сообщило посольство Украины в Польше 7 сентября на официальной странице в социальной сети Facebook.

«По информации Профсоюзного комитета Таможенной службы Республики Польша сегодня, 7 сентября, польские таможенники начали т. н. «тихую забастовку», что может привести к увеличению очередей и длительности прохождения таможенных процедур при пересечении украинско-польской госграницы в автомобильных и пеших пунктах пропуска», — сказано в сообщении.

Напомним, в августе 2018 года забастовка польских таможенников спровоцировала большие очереди на пунктах пропуска в Калининградской области.

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Забастовки
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