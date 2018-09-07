Угроза замёрзнуть: южноуральский Карабаш не готов к отопительному сезону

Карабаш, Челябинская область, , 19:01 — REGNUM Жители южноуральского города Карабаша рискуют встретить морозы без тепла в своих домах. Прокуратура выяснила, что муниципалитет ещё не готов к отопительному сезону.

Как сообщили в облпрокуратуре, на 31 августа не была проведена опрессовка и промывка в 19 многоквартирных домах, не заключён договор на теплоснабжение. Кроме того, тепловые сети на улицах Освобождения Урала и Ватутина остаются без должной теплоизоляции. Также выяснилось, что не оформлены договоры о снабжении котельной газом и электричеством, а тариф для муниципального «Карабашского коммунального предприятия» в областном министерстве тарифного регулирования и энергетики ещё не установили.

В надзорном органе опасаются, что всё это может поставить теплоснабжение Карабаша под угрозу. Мэру и директору предприятия направлены представления с требованием устранить все эти недочёты.