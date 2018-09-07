Константинопольский патриархат назначил представителей в Киеве

Киев, , 19:13 — REGNUM Константинопольский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и Иллариона Эдмонтонского из Канады, сообщил пресс-секретарь раскольничьей организации «Киевский патриархат» Евстратий Зоря 7 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Зоря отметил, что таким образом Константинопольский патриархат готовится предоставить автокефалию Украинской православной церкви (УПЦ).

Отметим, что многочисленные сообщения об уже принятом решении Константинопольского патриархата, распространяемые украинскими политиками и СМИ, являются ложью.

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Решение об автокефалии УПЦ может быть принято только на заседании синодов православных церквей.

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