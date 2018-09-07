Русскоязычные — слабое звено для российской инфекции — писательница-русофоб

Киев, , 17:16 — REGNUM Русскоязычные граждане Украины являются носителями вирусной инфекции под называнием «русский мир головного мозга», заявила одиозная писательница Лариса Ницой 7 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Украинский язык — это прививка от «Русского мира». Украиноязычный сразу замечает рядом с собой вирус — российскую песню, российский фильм. Русскоязычный не замечает. Этот вирус — уже часть человека. Человек его носитель», — считает Лариса Ницой.

Писательница считает, что человек сначала разговаривает по-русски, а затем вирус захватывает его мозг и он начинает смотреть на мир русскими глазами. Она также привела типовой пример из жизни украинской семьи, столкнувшейся с «русским миром» в повседневной жизни:

«Украиноязычная семья приходит в ресторан. Поёт Лепс (кто-то подобный). Мозг украиноязычного сразу сигнализирует своему владельцу, что звучит песня на русском языке. Украиноязычный это замечает и понимает, что поёт человек, который поддерживает агрессию против Украины — то есть поёт враг. Въезд этого врага запрещён на Украину, почему же он тут поёт? Украинояычный идет к администратору и просит выключить такую песню, выключить врага, выключить русский мир»

Напомним, в ряде СМИ появилась новость о возможном запрете в Днепропетровске (переименован в Днепр) публичного исполнения песен тех музыкантов, кто поддерживают «российскую агрессию» против Украины. Позже эту информацию опроверг мэр города Борис Филатов, отметив, что в Днепропетровске не будет «ницоевщины».

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Днепропетровска опроверг слухи о запрете русских песен в городе