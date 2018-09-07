Граждане Казахстана сдали в аптеки 35 тыс. пачек опасного препарата

Астана, , 17:08 — REGNUM По состоянию на 1 сентября 2018 года жители Казахстана сдали в аптеки 35 тыс. упаковок опасного препарата «Вазар» на общую сумму 22 млн тенге ($58 519), сообщает 7 сентября издание InformBuro со ссылкой на комитет фармации министерства здравоохранения республики.

В ведомстве отметили, что возврату подлежат упаковки только с определенными серийными номерами. Общее количество таких упаковок составляет 267 тыс. Все 35 тыс. упаковок были получены в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Карагандинской области Казахстана запущен пилотный проект по доставке лекарств через почту. Сотрудники «Казпочты» доставляют препарат до двери дома больного.

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