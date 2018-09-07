Медики не нашли «видимых изменений» в здоровье жителей севера Крыма

Армянск, Крым, , 16:58 — REGNUM Видимых изменений в состоянии здоровья жителей села Перекоп на севере Крыма после химического выброса медики не обнаружили. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба правительства Крыма. В районе населенного пункта, по информации Роспотребнадзора, были превышены предельно допустимые концентрации некоторых веществ. Глава Крыма поручил провести медосмотр жителей.

«Обращений за вчера стало на 30% меньше, чем позавчера, а за последние сутки зафиксировано только 25 обращений. Но мы сделали профилактический выезд и прислали сюда специалистов — шесть докторов по узким специальностям из Симферополя, среди которых дерматолог, два педиатра, отоларинголог, окулист, привлечены лаборанты-врачи и врачи из федеральных медорганизаций. Проводим активный дворовой обход и на данный момент уже осмотрено около 80 человек, взято около 30 биохимических анализов крови, пока о результатах говорить рано, на первый взгляд, обращений здесь меньше, чем в Армянске, и жалоб и проявлений практически нет», — отметил министр здравоохранения РК Александр Голенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о химическом выбросе, источником которого, как позже выяснилось, стал кислотонакопитель завода «Титан», стало известно 24 августа — об ухудшении самочувствия, а также странном налете на предметах в соцсетях сообщили жители Армянска. 4 сентября было принято решение вывезти из города детей школьного и дошкольного возраста. По данным на 5 сентября, четыре человека были госпитализированы.

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