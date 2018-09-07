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За полгода туристический поток в город Туркестан увеличился на 60%

Общество

В 2017 году Туркестан посетили 1,2 млн туристов

Туркестан, Казахстан, 7 сентября 2018, 17:05 — REGNUM  По итогам первой половины 2018 года казахстанский город Туркестан посетили 700 тыс. человек, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 7 сентября в пресс-службе акимата (администрации) области.

В 2017 году Туркестан посетили 1,2 млн туристов. Власти региона запланировали на 28 сентября проведение первого международного инвестиционного форума «Древний Туркестан — Новые возможности».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбев подписал указ о создании Туркестанской области с областным центром в Туркестане.

В соответствии с новым статусом города была разработана концепция генерального плана по развитию Туркестана.

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Туризм
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