За полгода туристический поток в город Туркестан увеличился на 60%

Туркестан, Казахстан, , 17:05 — REGNUM По итогам первой половины 2018 года казахстанский город Туркестан посетили 700 тыс. человек, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 7 сентября в пресс-службе акимата (администрации) области.

В 2017 году Туркестан посетили 1,2 млн туристов. Власти региона запланировали на 28 сентября проведение первого международного инвестиционного форума «Древний Туркестан — Новые возможности».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбев подписал указ о создании Туркестанской области с областным центром в Туркестане.

В соответствии с новым статусом города была разработана концепция генерального плана по развитию Туркестана.

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