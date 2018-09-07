ВОЗ объявила о победе над краснухой в Шри-Ланке

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 20:26 — REGNUM Директор регионального отделения Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в Южно-Азиатском регионе вручил министру здравоохранения Шри-Ланки доктору Раджитху Сенаратне сертификат о причислении страны к числу государств, свободных от краснухи. Вручение сертификата состоялось в Нью-Дели в ходе региональной конференции под эгидой ВОЗ.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Ланка Пейдж», в 2015 году страна одержала победу над малярией, в 2016 полностью искоренила филярию, а в 2017 — материнский и младенческий столбняк.

В рамках конференции отделения ВОЗ по Южной Азии представители международной организации отдельно отметили особый прогресс Шри-Ланки в развитии здравоохранения и обеспечении доступа к нему населения.