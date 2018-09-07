Пятница, 7 Сентября 2018 года
20:55:14 МСК

ВОЗ объявила о победе над краснухой в Шри-Ланке

Общество

Всемирная Организация Здравоохранения причислила Шри-Ланку к числу стран, свободных от краснухи

Шри-Джаяварденепура-Котте, 7 сентября 2018, 20:26 — REGNUM  Директор регионального отделения Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в Южно-Азиатском регионе вручил министру здравоохранения Шри-Ланки доктору Раджитху Сенаратне сертификат о причислении страны к числу государств, свободных от краснухи. Вручение сертификата состоялось в Нью-Дели в ходе региональной конференции под эгидой ВОЗ.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Ланка Пейдж», в 2015 году страна одержала победу над малярией, в 2016 полностью искоренила филярию, а в 2017 — материнский и младенческий столбняк.

В рамках конференции отделения ВОЗ по Южной Азии представители международной организации отдельно отметили особый прогресс Шри-Ланки в развитии здравоохранения и обеспечении доступа к нему населения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное о Шри-Ланке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить