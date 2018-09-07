Похищенного в Конго журналиста смогли выкупить

Киншаса, , 21:19 — REGNUM Управление по защите средств массовой информации Демократической Республики Конго опубликовало информацию о том, что журналист, похищенный в ходе беспорядков в районе Киву, расположенного в восточной части ДРК (Демократическая Республика Конго), был освобожден после шести дней пребывания в плену. Директор радиостанции Умудихо ФМ (Umudiho FM) Эммануэль Тусенге (Emmanuel Tusenge) был выпущен из плена после того, как его семья заплатила выкуп.

По информации информационного агентства RFI Kiswahili, в плену журналист подвергался жестоким пыткам и сейчас он находится в больнице города Рутшуру.

Район города Рутшуру уже в течение более чем 20 лет страдает вследствие нападения вооруженных групп из соседних стран и боевиков.