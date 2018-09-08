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«Гражданин Кейн» посетит российские кинотеатры

Общество

Ретроспектива пройдет в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске

«Гражданин Кейн» посетит российские кинотеатры
Цитата из фильма «Гражданин Кейн». 1942 (США)

Санкт-Петербург, 8 сентября 2018, 09:18 — REGNUM  Сегодня, 8 сентября, состоится ретроспектива фильма «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Проект «Иноекино» организует показ дебютной картины режиссёра в кинотеатрах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

Орсон Уэллс начал свою кинематографическую карьеру в 24 года и сразу с постановки полнометражного фильма. «Виной» тому стал президент фирмы RKO Pictures Джордж Шеффер, который решил вывести компанию на новый уровень и влить в неё молодую кровь. Взгляд Шеффера упал на режиссёра нашумевшей радиопостановки по роману Герберта Уэллса «Война миров» Орсона Уэллса.

В основу первого фильма дебютанта легла биография американского медиамагната, создателя сенсационности как критерия продажи газет и основателя «жёлтой журналистики» Уильяма Хёрста. Несмотря на то, что биографии главного героя и его прототипа полностью не совпадают, в картине есть дословные цитаты Хёрста. Например, Кейн ввёл в сюжет телеграмму медиамагната своему корреспонденту на Кубу: «Не уезжайте. Вы обеспечиваете иллюстрации, а я обеспечу войну».

Премьера получила положительные отзывы кинокритиков, но большой зрительский успех обошел её стороной. Уильям Хёрст запретил упоминать о картине в своих газетах, которые в то время составляли основную часть печатной продукции в США. Изначально фильм потерпел финансовый крах и стал прибыльным лишь после серии повторных прокатов.

Показ «Гражданина Кейна» пройдет в кинотеатрах «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Победа» (Новосибирск), а также в «Доме кино» (Екатеринбург). Фильм покажут в оригинале с русскими субтитрами.

Читайте ранее в этом сюжете: Амбициозный дебют Орсона Уэллса в российских кинотеатрах

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