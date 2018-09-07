Узбекистан планирует привлечь инвестиции фармацевтического бизнеса России

Ташкент, , 16:19 — REGNUM Узбекистан рассчитывает привлечь инвесторов из России для локализации фармацевтических предприятий на территории республики, сообщает 7 сентября издание «Подробно.uz» со ссылкой на главу агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве республики Азиза Абдуллаева.

По его словам, к развитию фармацевтического производства проявляют интерес инвесторы из Китая, Индии и Южной Кореи. Абдуллаев добавил, что в ближайшее время в Узбекистане будет расширен список социально-значимых препаратов и введено ценовое регулирование.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа министерство здравоохранения Узбекистана расширило список основных лекарственных средств в 2,5 раза, до 820 позиций.

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