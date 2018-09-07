Зип-лайн позволит турецкой провинции Хефлети стать туристическим центром

Анкара, , 21:57 — REGNUM Провинцию Хефлети, популярную среди туристов благодаря аутентичной турецкой архитектуре своих городов и необычным природным ландшафтам, планируется оборудовать системой зип-лайна — специальными металлическими тросами с блоковым креплением. Данная конструкция позволит совместить посещение исторических мест с активным отдыхом, что, по мнению авторов идеи, увеличит туристический поток в регионе. Проект будет курироваться международным движением «Медленный город», которое и предложило данное нововведение муниципалитету Хефлети. Первый зип-лайн планируется провести над озером Биреджик Бараж, возникшем в районе из-за построенной на реке Евфрат плотины Биреджик и вследствие этого затопления некоторых участков низинной местности. Глава муниципалитета провинции, Нихат Чифчи, положительно относится к идеи «Медленного города». В своем интервью турецкому новостному порталу TRT Haber он выразил надежду на то, что зип-лайн превратит города Хефлети в одно из самых посещаемых туристических направлений Турции. По его словам, эта система позволит желающим посетить большее количество исторических мест за меньшее количество времени, и наряду с этим откроет перед туристами потрясающие виды на ландшафт берегов Евфрата, которые ранее были недоступны. Чифтчи предполагает, что в случае удачи данного проекта на озере Биреджик Бараж зип-лайны постепенно появятся не только в других исторических местах Хефлети, но и в других турецких провинциях.

Система зип-лайна над озером Биреджик Бараж даст туристам возможность в процессе переправы увидеть знаменитый «лодочный город» и древнюю крепость Румкале.