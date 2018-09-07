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Донбасс празднует годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Общество

От предыдущих оккупантов Донбасс освободили ровно 75 лет назад

Донецк, 7 сентября 2018, 16:29 — REGNUM  На кургане Саур-Могила вблизи города Шахтерск тысячи жителей Донбасса почтили память советских воинов-освободителей, сообщило 7 сентября «Донецкое агентство новостей».

В торжественных мероприятиях приняли участие около 5 тыс. человек, в том числе несколько министров правительства ДНР, представители других ведомств и общественных организаций республики.

«Ровно 75 лет назад на кургане Саур-Могила была обезглавлена фашистская гидра. Здесь произошли те сражения, в которых Красная армия показала, что Родина у нас одна и за нее нужно биться до конца. Как во время Великой Отечественной войны, так и в 2014 году для нас это — больше, чем святое место. Эта земля полита кровью тысяч ее сыновей, и забывать об этом мы не имеем права», — заявил министр обороны ДНР Владимир Кононов.

Люди возложили цветы к Вечному огню, священники провели богослужение в местной часовне. Память о погибших отметили минутой молчания и ружейным салютом.

Напомним, мемориальный комплекс Саур-Могила был разрушен украинскими боевиками летом 2014 года. Объект оказался под контролем ВСУ, однако в конце августа оккупанты были вынуждены отступить, оказавшись котле под Амвросиевкой.

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