Тайфун «Джеби»: МИД Индонезии призывает своих граждан быть бдительными

Джакарта, , 16:08 — REGNUM МИД Индонезии призвал своих граждан, которые в настоящее время находятся в Японии, быть бдительными в связи с разбушевавшимся тайфуном «Джеби», сообщает Sindonews.

Официальный представитель МИД Индонезии Арманманта Насир призвал индонезийских граждан, находящихся в Японии в случае необходимости немедленно связаться с генеральным консульством Республики Индонезия в Осаке.

По данным МИД Индонезии, в настоящее время в Осаке находится около 4000 индонезийских граждан. До сих пор нет информации о том, есть ли среди пострадавших граждане Индонезии.

Напомним, что в результате тайфуна в Японии по меньшей мере 10 человек погибли и более 300 получили ранения.