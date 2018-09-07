Пятница, 7 Сентября 2018 года
17:31:58 МСК

Тайфун «Джеби»: МИД Индонезии призывает своих граждан быть бдительными

Общество

По данным МИД Индонезии, в настоящее время в Осаке находится около 4000 индонезийских граждан

Джакарта, 7 сентября 2018, 16:08 — REGNUM  МИД Индонезии призвал своих граждан, которые в настоящее время находятся в Японии, быть бдительными в связи с разбушевавшимся тайфуном «Джеби», сообщает Sindonews.

Официальный представитель МИД Индонезии Арманманта Насир призвал индонезийских граждан, находящихся в Японии в случае необходимости немедленно связаться с генеральным консульством Республики Индонезия в Осаке.

По данным МИД Индонезии, в настоящее время в Осаке находится около 4000 индонезийских граждан. До сих пор нет информации о том, есть ли среди пострадавших граждане Индонезии.

Напомним, что в результате тайфуна в Японии по меньшей мере 10 человек погибли и более 300 получили ранения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить