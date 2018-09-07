Полиция ищет в Риме мигрантов, сбежавших из центра приема

Рим, , 15:59 — REGNUM Полиция задержала 17 мигрантов в лагере, созданном общественной организацией Baobab Experience в римском районе Тибуртина, сообщают итальянские СМИ в пятницу, 7 сентября.

Правоохранители отправили задержанных в участки, чтобы идентифицировать их личности и установить, входили ли они в состав группы мигрантов с корабля Diciotti, ранее сбежавших из центра приема.

Руководители Baobab Experience сообщили, что они действительно «приютили» мигрантов с Diciotti, чтобы предоставить им кров, и что те ни в чем не виноваты, передает Askanews. Чем их кров отличается от того крова, что был представлен мигрантам ранее, не уточнялось.

Министр внутренних дел Маттео Сальвини ранее заявил, что мигранты, которые сначала пытаются попасть в Италию, а потом убегают из лагеря, в котором их разместили, являются, очевидно, преступниками, которые убегают от закона.

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В середине августа 2018 года корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт 177 нелегальных мигрантов, чтобы дать им пристанище до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится. В пяти европейских странах говорили о готовности принять их, позже эти страны отказались выполнять обещание.

В течение десяти дней мигранты находились на борту корабля, который стоял у входа в порт Катании. В итоге было принято решение о том, что большинство мигрантов будут распределены по центрам приема, которыми занимается католическая Церковь в Италии, а другие отправятся в Ирландию и Албанию. Позже 40 мигрантов совершили побег из центров, в которых их приняли.

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Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.