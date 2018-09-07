«Убогость в 12323 степени»: соцсети об интервью BBC с рэпером Face

Москва, , 16:22 — REGNUM Русская служба BBC взяла интервью у популярного среди молодёжи рэпера Face и опубликовала большой материал о нём после того, как исполнитель выпустил альбом «Пути неисповедимы». Это стало одним из самых обсуждаемых событий в сети.

Многих пользователей удивил сам факт того, что BBC решил взять интервью у рэпера, которого раньше признавала только молодёжь, и то далеко не вся. Некоторые из них считают, что Face не заслужил такого внимания к себе.

«Когда это, тупо повторяющее в своих «песнях» одну фразу по 40 раз, называет себя Тупаком — это выглядит просто убого, но мало ли кто себя кем считает. Но когда ВВС мчится брать у это интервью после фраз о Путине и называет это «рэпером» — это убогость в 12 323 степени», — пишет в своём Twitter журналист Анатолий Шарий.

В то же время другие юзеры отмечают, что это интервью разорвало шаблон и показало рэпера с другой стороны. При этом они отмечают, что Face был совсем другим человеком в интервью у Юрия Дудя год назад.

Еще одна деталь, которая привлекла внимание соцсетей — заявление о возможном сотрудничестве администрации президента РФ с музыкантами и блогерами. Журналисты издания ссылаются на источник из Кремля. Некоторые пользователи скептически отнеслись к этой информации, обратив внимание на грубые фактические ошибки. В частности, в материале упоминается о том, что рэпер Гнойный записал дисс на блогера Николая Соболева якобы по заказу администрации президента. В то же время говорится, что Кремль сотрудничает и с Соболевым.

«Кажется, интервью журналисты брали не у одного малолетнего максималиста (Face), а сразу у двух. Вторым был «собеседник, близкий к администрации президента», — пишет автор Telegram-канала «ЧС / Честно сказать / Фактчекинг».

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Напомним, в начале сентября Face выпустил альбом «Пути неисповедимы», в котором рассуждает на актуальные политические темы. За первые сутки альбом набрал более 80 тыс. «лайков». Сейчас их количество преодолело отметку в 130 тысяч. Альбом обсуждают не только поклонники рэпера, но и другие пользователи сети, а самого Face порой называют «молодой надеждой современной России». Однако такую точку зрения разделяют далеко не все пользователи.

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