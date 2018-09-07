54% жителей Франции считают себя способными выявлять «fake news» — опрос

Париж, , 15:04 — REGNUM По данным исследования Ipsos, проведенного в 27 странах и опубликованного в пятницу, 7 сентября, 54% французов считают себя способными идентифицировать «фальшивые новости», сообщает Europe1.

Этот показатель ниже среднего мирового показателя в 63%.

Для большинства респондентов (54%) «фальшивые новости» — это недостоверные факты, история изложения, а для 35% респондентов это прежде всего предвзятый взгляд корреспондента.

Отвечая на вопрос о неправильном восприятии определенных фактов, таких как уровень миграции или преступности, более половины респондентов (52%) считают, что это вина лежит на политиках, почти половина (49%) — на СМИ, и 41% винят социальные сети.

Ipsos Group, основанная во Франции в 1975 году — это независимая исследовательская компания. Опрос проводился с 22 июня по 6 июля 2018 года, в нем приняли участие 19 243 человека.

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