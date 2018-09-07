Сбербанк ждёт суд за использование личных данных в рекламе

Москва, , 14:45 — REGNUM Сбербанк использовал в своей рекламе переводов с «Тинькофф Банком» номер телефона дизайнера продукта в Mail.Ru Group Игната Голдмана. Теперь незнакомые люди присылают ему на карту деньги, после чего звонят с претензиями и обвиняют в мошенничестве. Об этом мужчина рассказал на своей странице в Facebook.

С 1 сентября на карту Голдмана от «Тинькофф Банка» стали приходить денежные переводы от незнакомых людей. Вскоре оказалось, что его номер телефона высвечивается в рекламе переводов в приложении Сбербанка для Android. Одна из пользовательниц Facebook прислала Игнату скриншот, на котором высвечивался его номер. Теперь мужчина намерен подать на Сбербанк в суд за использование его личных данных в рекламных целях, а также за моральный ущерб.

Как рассказал Голдман изданию vc.ru, с декабря 2017 по июнь 2018 года он работал в Сбербанке на аутсорсе. При этом к рекламным макетам, на которых оказался его номер, специалист не имел никакого отношения. Игнат отметил, что Сбербанк официально пообещал разобраться в ситуации, но ему продолжают звонить незнакомцы.

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