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Сбербанк ждёт суд за использование личных данных в рекламе

Общество

В рекламе переводов между банком и «Тинькофф Банком» Сбербанк использовал номер своего бывшего сотрудника

Сбербанк ждёт суд за использование личных данных в рекламе
Иллюстрация: Скриншот страницы Facebook Игната Голдмана
Реклама переводов между Сбербанком и «Тинькофф Банком»

Москва, 7 сентября 2018, 14:45 — REGNUM  Сбербанк использовал в своей рекламе переводов с «Тинькофф Банком» номер телефона дизайнера продукта в Mail.Ru Group Игната Голдмана. Теперь незнакомые люди присылают ему на карту деньги, после чего звонят с претензиями и обвиняют в мошенничестве. Об этом мужчина рассказал на своей странице в Facebook.

С 1 сентября на карту Голдмана от «Тинькофф Банка» стали приходить денежные переводы от незнакомых людей. Вскоре оказалось, что его номер телефона высвечивается в рекламе переводов в приложении Сбербанка для Android. Одна из пользовательниц Facebook прислала Игнату скриншот, на котором высвечивался его номер. Теперь мужчина намерен подать на Сбербанк в суд за использование его личных данных в рекламных целях, а также за моральный ущерб.

Реклама переводов между Сбербанком и «Тинькофф Банком»
Иллюстрация: Скриншот страницы Facebook Игната Голдмана
Реклама переводов между Сбербанком и «Тинькофф Банком»

Как рассказал Голдман изданию vc.ru, с декабря 2017 по июнь 2018 года он работал в Сбербанке на аутсорсе. При этом к рекламным макетам, на которых оказался его номер, специалист не имел никакого отношения. Игнат отметил, что Сбербанк официально пообещал разобраться в ситуации, но ему продолжают звонить незнакомцы.

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Банковское дело
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