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В 2018 году на гарантированные медуслуги в Казахстане выделено $1,33 млрд

Общество

Сумма выделена на оказание медицинских услуг населению в рамках гарантированного объема медицинской помощи

В 2018 году на гарантированные медуслуги в Казахстане выделено $1,33 млрд
Константин Маквоский. В приемной у доктора. 1870

Астана, 7 сентября 2018, 14:32 — REGNUM  По состоянию на 6 сентября 2018 года из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Казахстана медицинским организациям выделено 497,5 млрд тенге ($1,33 млрд), сообщили 7 сентября в пресс-службе ФСМС.

Сумма выделена на оказание медицинских услуг населению в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Общая сумма договоров на оказание услуг населению составляет 768,4 млрд тенге ($2,05 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа председатель казахстанского фонда социального медицинского страхования Елена Бахмутова уволена в связи с переходом на другую работу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане сменился глава фонда социального медицинского страхования

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Медицина
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