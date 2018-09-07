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ГП проверит размещение ролика группы «Ленинград» на YouTube

Общество

Контент вреден детям

Москва, 7 сентября 2018, 14:26 — REGNUM  Член Совфеда Антон Беляков просит Генпрокурора Юрия Чайку проверить факт нарушения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью — речь идет о размещении клипа группы «Ленинград» «Не хочу быть москвичом» на видеохостинге YouTube. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, соответствующий запрос сенатор направил в адрес Чайки.

«Данное видео содержит традиционную для данного музыкального коллектива нецензурную брань и пропагандирует асоциальный образ жизни», — указал Беляков.

Он указал на то, что такого рода контент должен быть запрещен среди распространения среди аудитории, не достигшей 18-летнего возраста.

Сенатор обеспокоен большим числом появившихся в интернете пародий на скандальный клип.

Беляков просит ГП дать правовую оценку контенту и способам его распространения.

«В случае выявления фактов нарушения действующего законодательства, прошу принять предусмотренные законом меры прокурорского реагирования, в том числе, меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию», — говорится в запросе.

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