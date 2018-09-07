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Индонезийская делегация посетила университет в Москве

Общество

Делегация из Индонезии посетила один из крупнейших ядерных университетов России

Москва, 7 сентября 2018, 14:27 — REGNUM  Индонезийская делегация, состоящая из представителей семи университетов, посетила один из крупнейших ядерных университетов России — Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Московский инженерно-физический институт) в Москве, 6 сентября. Об этом сообщает индонезийское информационное агентство Sindonews.

«Одной из целей нашей рабочей поездки в МИФИ является развитие коммуникации и реализации потенциала сотрудничества между Индонезией и Россией», — отметил глава государственной индонезийской электроэнергетической компании Джоко Абуманан.

Проректор МИФИ Татьяна Николаевна Леонова приветствовала визит делегатов.

«Мы надеемся, что сможем наладить сотрудничество с индонезийскими университетами. Мы готовы к обмену и передаче технологий», — заявила она.

Издание отмечает, что МИФИ — один из лучших ядерных университетов России, который обладает ведущими мировыми экспертами в области применения ядерной науки.

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