Индонезийская делегация посетила университет в Москве

Москва, , 14:27 — REGNUM Индонезийская делегация, состоящая из представителей семи университетов, посетила один из крупнейших ядерных университетов России — Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Московский инженерно-физический институт) в Москве, 6 сентября. Об этом сообщает индонезийское информационное агентство Sindonews.

«Одной из целей нашей рабочей поездки в МИФИ является развитие коммуникации и реализации потенциала сотрудничества между Индонезией и Россией», — отметил глава государственной индонезийской электроэнергетической компании Джоко Абуманан.

Проректор МИФИ Татьяна Николаевна Леонова приветствовала визит делегатов.

«Мы надеемся, что сможем наладить сотрудничество с индонезийскими университетами. Мы готовы к обмену и передаче технологий», — заявила она.

Издание отмечает, что МИФИ — один из лучших ядерных университетов России, который обладает ведущими мировыми экспертами в области применения ядерной науки.