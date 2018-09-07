«Ваш ребенок умер» — в Киргизии врачи продали четырех живых младенцев

Бишкек, , 13:55 — REGNUM В 2018 году в Киргизии зафиксировано четыре случая продажи новорожденных младенцев. Об этом заявил начальник первого управления службы криминальной милиции Марлис Джумабаев, выступая на заседании круглого стола, посвященного вопросам внутренней миграция.

По его словам, два таких преступления совершено в столице республики, и еще по одному — на территории Ошской и Баткенской областей.

«По всем фактам возбудили уголовные дела по статье «Торговля людьми». Имел место преступный сговор лиц, в том числе и врачей. Роженице говорят, что ребенок умирает, а на самом деле его продают, оформляя поддельные документы», — уточнил Джумабаев.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Киргизия была включена в первую десятку рейтинга стран, страдающих от работорговли, составленного экспертами Международной организации по миграции. Республика по уровню распространенности этой разновидности преступлений оказалась в одном ряду с такими государствами, как Украина, Гаити, Йемен, Лаос, Узбекистан, Камбоджа, Афганистан, Белоруссия и Эфиопия.

Отметим, что, согласно докладу Детского фонда ООН, составленному на основе данных за 2016 год, Киргизия находится на 79-м месте среди 184 стран мира по показателям младенческой смертности. В республике в возрасте менее одного месяца в среднем умирает 1 из 86 детей.