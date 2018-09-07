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Оренбургский аэропорт использует незарегистрированный транспорт

Общество

Международный аэропорт «Оренбург» через суд обязали зарегистрировать в госавтоинспекции транспортные средства

Оренбург, 7 сентября 2018, 13:52 — REGNUM  Международный аэропорт «Оренбург» прокуратура через суд призвала соблюдать требования законодательства о безопасности движения. Прокуратура усмотрела бездействие государственного унитарного предприятия Оренбургской области и подала иск в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в судебной инстанции.

Выяснилось, что вопреки постановлению правительства РФ на территории аэропорта используются не имеющие государственной регистрации автотранспортные средства: снегоочистители, аэродромно-передвижные электроагрегаты. Между тем, транспортные средства должны состоять на учете у надзорнызх органов, это позволяет везти контроль за состоянием транспорта и является одной из гарантий обеспечения безопасности транспортных средств для окружающих.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Бездействие оренбургского аэропорта признано незаконным. Суд обязал зарегистрировать транспорт в ГИБДД. Решение не вступило в силу.

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