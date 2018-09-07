Жители Петербурга организуют площадки для чтения имен жертв блокады

Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM В Петербурге имена жертв блокады Ленинграда прочтут в более чем 50 точках города. Об этом сообщила инициативная группа «Комитета 8 сентября», передает корреспондент ИА REGNUM.

Жителей Петербурга призывают вспомнить о жертвах блокады и помянуть их поименно 8 сентября. В этот день 77 лет назад город оказался окружен вражескими войсками, державшими его в кольце до января 1944 года.

В память о сотнях тысяч жертв вражеской осады будет организовано более 50 площадок, где каждый человек сможет зачитать имена погибших. Сначала будут перечислены те, кто как-то был связан с конкретным местом акции, жил или работал поблизости. Затем пришедшие смогут назвать имена своих близких, пусть и не имеющих отношения к данному кварталу или дому.

К акции присоединились Государственный Эрмитаж, Русский музей, Дом-музей Шаляпина, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Музей Ф.М. Достоевского, Михайловский театр, Ленфильм и десятки других учреждений, в том числе университеты, школы и библиотеки.

ФК «Зенит» проведет чтения у памятника футболистам блокадного Ленинграда на проспекте Динамо. Кроме того, жители Петербурга организовали несколько площадок своими силами, чтобы почтить память жителей конкретного дома. На ряде зданий решено просто вывесить списки погибших.

В инициативной группе отмечают, что список площадок еще дополняется. Чтения начнутся в полдень, но везде продлятся по разному. Где-то акция рассчитана на час, где-то, как в Эрмитаже, закончится только в 18 часов.

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