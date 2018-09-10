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Байкал: настало ли время для оптимизма?

Общество

Гидрологическая и водохозяйственная обстановка на Байкале улучшилась, утверждают в Иркутском УГМС. Иными словами, это значит, что дальнейшее обмеление озеру не грозит. Однако угроза сохраняется с другой стороны. Монголия не оставляет планов по строительству ГЭС в бассейне Селенги, питающей Байкал

Байкал: настало ли время для оптимизма?
Афонин Александр. Гребень Чингисхана. Озеро Байкал

Иркутск, 10 сентября 2018, 01:07 — REGNUM  Согласно информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, гидрологическая и водохозяйственная обстановка на Байкале улучшилась; однако угроза строительства монгольских ГЭС в бассейне питающей Байкал Селенги сохраняется. Каковы прогнозы о судьбе Байкала, пишет корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

По мнению сотрудников названного ведомства, обмеление и пересыхание Байкала «противоречит реальности». Такого оптимизма не разделяют сибирские экологи: по мнению члена Ангаро-Байкальского бассейнового совета, российского координатора коалиции «Реки без границ» Александра Колотова, не стоит торопиться утверждать, что маловодный цикл на Байкале закончился; сейчас любая экстремальная ситуация на Байкале обнажает фундаментальные проблемы управления всем Ангаро-Байкальским бассейном, и будь то маловодье или многоводье, оно гарантированно становится опасным явлением.

В свою очередь директор Бурятского регионального отделения по Байкалу Наталья Тумуреева подчеркивает, что, пусть в природе всё и циклично, это не повод для того, чтобы ничего не делать: человек — катализатор всех происходящих на Байкале процессов, а «такой антропогенной нагрузки на озеро, которая наблюдается сейчас, раньше никогда не было»:

«Проблема в том, что основное количество решений по Байкалу принимается в Москве. Без учёта мнений местного населения. Наше экологическое законодательство не столь адекватно, как хотелось бы».

Какие другие серьезные проблемы представляют опасность для Байкала, читайте в статье: Байкал. На шаг ближе к катастрофе?

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