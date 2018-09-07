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Законопроект об аттестации в сфере ветеринарии внесен в Госдуму

Общество

Кого будут считать специалистами

Законопроект об аттестации в сфере ветеринарии внесен в Госдуму
jaminriverside
На приеме у ветеринара

Москва, 7 сентября 2018, 13:42 — REGNUM  Законопроект, регулирующий вопросы аттестации специалистов в сфере ветеринарии, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

Согласно поправкам, аттестации подлежат только специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Госветслужбы России.

Осуществление аттестации специалистов в области ветеринарии, являющихся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Госветслужбы России, не требуется в силу обязательности оценки их соответствия квалификационным требованиям при поступлении на государственную гражданскую службу в органы, входящие в систему Г осветслужбы России, и в ходе исполнения должностных обязанностей, отмечают авторы.

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