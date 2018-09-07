Мем дня: Илон Маск употребил наркотик в прямом эфире

Сакраменто, США, , 13:51 — REGNUM Илон Маск вновь оказался в центре внимания — предприниматель закурил марихуану в прямом эфире стрима американского комика Джо Рогана. Ролик, на котором глава Tesla и Space X употребляет травку, стал поводом для многочисленных мемов.

https://twitter.com/crimeapanda/status/1037983092315697152

https://twitter.com/zloygik/status/1037993041565503488

https://twitter.com/NewsOne_TV/status/1038005160440725504

https://twitter.com/robertomustdie/status/1037975730477559808

https://twitter.com/ieatblood/status/1038004563981357056

https://twitter.com/theACentauri/status/1037957289767067648

Илон Маск сегодня, 7 сентября, пришёл к американскому комику Джо Рогану в его подкаст Joe Rogan Experience, который записывался в прямом эфире. Во время стрима Роган начал курить «скрутку». Маск уточнил, легально ли это в Калифорнии, после чего один раз затянулся.

Отметим, что в России действует запрет на употребление наркотиков, в том числе марихуаны. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, употребление наркотиков карается штрафом от 4 до 5 тыс. рублей или административным арестом до 15 суток.

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