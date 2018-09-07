День Карачаево-Черкесии отмечают лазерным шоу и концертом Розенбаума

Черкесск, , 13:33 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 7 сентября объявлено выходным днем. Сегодня жители городов и районов субъекта отмечают День республики. В праздничный день запланирована широкая развлекательная программа для жителей и гостей региона. Празднование продлится три дня.

В настоящее время на площади Ленина уже начались торжества. Организованы выставки, арт-площадки, проводятся концерты мастеров искусств региона и гостей республики, спортивные мероприятия. На одной из прилегающих к площади улиц — Первомайской работает сельскохозяйственная ярмарка.

Среди основных мероприятий — концерт певца, народного артиста России Александра Розенбаума, он состоится на центральной площади города Черкесска вечером, а после него небо над столицей Карачаево-Черкесии озарит праздничный салют.

С поздравлениями с праздником обратились к жителям республики глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, председатель Народного собрания КЧР Александр Иванов и председатель правительства Аслан Озов. Прислала поздравление также председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.

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Напомним, в 2018 году Карачаево-Черкесская республика отмечает 26-ю годовщину со дня основания. А в 2022 году состоится 100-летний юбилей Карачаево-Черкесии.

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