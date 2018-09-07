На Украине пообещали продлить господдержку фермеров еще на год

Киев, , 13:31 — REGNUM Правительство Украины продлит программу по поддержке фермеров до конца 2019 года, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 7 сентября УНИАН.

По его словам, государственная поддержка позволит увеличить количество фермерских хозяйств на Украине.

Напомним, ранее заместитель гендиректора по общим вопросам группы компаний «УкрЛендФарминг» Ирина Новикова заявила, что резкое снижение численности поголовья крупного рогатого скота на Украине может привести к тому, что корову включат в Красную книгу Украины. Так, в 1980-е годы в стране было более 27 млн голов крупного рогатого скота, а сегодня это число уменьшилось на порядок.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине корова может попасть в Красную книгу