Представители Узбекистана и Китая обсудят вопросы защиты прав женщин

Ташкент, , 13:22 — REGNUM Шанхайская федерация женщин и комитет женщин Узбекистана подпишут меморандум о сотрудничестве, сообщает 7 сентября издание «Подробно.uz».

С 9 по 11 сентября Узбекистан посетит делегация из Китая во главе с заместителем президента Шанхайской федерации женщин Лю Цини. В рамках встречи стороны обменяются мнениями по вопросам защиты прав женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет женщин Узбекистана сотрудничает с ЮНИСЕФ в рамках проекта по защите детей мигрантов. Участие в программе позволяет республике выполнить рекомендации комитета ООН по правам ребенка.

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