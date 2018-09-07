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Волгоградский избирком запретил коммунистам пенсионный референдум

Общество

Избирком отказал в регистрации представителям КПРФ

Волгоград, 7 сентября 2018, 13:10 — REGNUM  Избирательная комиссия Волгоградской области на заседании 6 сентября приняла решение отказать в регистрации подгруппы для референдума о повышении пенсионного возраста. Как сообщили в пресс-службе избиркома, такое решение принято в связи с тем, что ранее уже была зарегистрирована аналогичная подгруппа других активистов.

«В соответствии с требованиями федерального конституционного закона, если региональная подгруппа уже зарегистрирована, а иная подгруппа представляет документы по такому же по смыслу или содержанию вопросу, зарегистрировать ее облизбирком не может», — сказала зампредседателя комиссии Наталья Фатеева.

В избиркоме также напомнили, что предыдущая подгруппа предложила провести голосование по следующему вопросу: «Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».

Как сообщило издание «Высота 102», подгруппа, которой отказано в регистрации, создана представителями КПРФ. Ранее избирком зарегистрировал подгруппу в 136 человек, которую представляют заслуженный врач России Антонина Боязитова и руководитель автономной некоммерческой организации социальной поддержки семьи «Семья» Ирина Терещук.

Ранее ЦИК согласовал сразу три заявки на проведение пенсионного референдума. Теперь все инициативные группы должны зарегистрировать региональные подгруппы минимум в половине регионов России.

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Повышение пенсионного возраста
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