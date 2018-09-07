В Курганской области хотят увеличить сроки хранения мусора

Курган, , 13:02 — REGNUM Срок хранения твердых коммунальных отходов на полигонах в Курганской области собираются увеличить с девяти месяцев до трех лет, при том что возле Кургана периодически горят свалки. За это время в регионе планируют построить завод по сортировке мусора, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Проблему ТКО в Зауралье губернатор Алексей Кокорин обсудил с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрием Кобылкиным. В числе прочего поднимался вопрос увеличения сроков хранения отходов. Однако вопрос мусора в области стоит достаточно остро, в частности на Шуховском полигоне ТБО, на территории которого как раз собираются строить сортировочный завод.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, с сентября 2017 года Шуховской полигон тлел в течение месяца. Еще один крупный пожар, отравлявший Курган ядовитыми газами, по свидетельствам местных СМИ, произошел в мае 2018 года.

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