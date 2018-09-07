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В свердловском университете открывают зал ООН

Общество

Участие в церемонии примет заместитель генсека ООН Алисон Смейл

Екатеринбург, 7 сентября 2018, 13:02 — REGNUM  в Уральском федеральном университете будет создан зал Организации Объединённых Наций. Открытие состоится сегодня, 7 сентября, участие в церемонии примет заместитель генсека ООН Алисон Смейл, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Екатеринбурга.

Смейл гостит на Урале с 7 по 9 сентября. В её планах — встречи с властями города и Свердловской области, круглый стол с участием членов Урало-Сибирской Федерации ассоциации клубов ЮНЕСКО и т.д.

Глава ассоциации Дмитрий Васьков отмечает, что интерес представителей ООН к Уралу не случаен и связан продвижением заявки Екатеринбурга на право провести в 2025 году Всемирную выставку «ЭКСПО». Продвижением заявки активно занимаются власти города и области. Также он отметил, что Екатеринбург является одним из немногих городов России, где программы ЮНЕСКО в сфере образования, культуры и молодёжной политики реализуются весьма активно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбург собралась заместитель генсека ООН

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