Twitter заблокировал аккаунты американского конспиролога Алекса Джонса

Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Администрация Twitter заблокировала аккаунт американского журналиста и конспиролога Алекса Джонса, а также учетную запись его передачи InfoWars. Об этом говорится в заявлении соцсети.

В компании уточнили, что заморозили аккаунты за «оскорбительное поведение». По словам представителей Twitter, они заблокируют и другие страницы, которые Джонс может использовать для обхода блокировки. Под блокировку попал также его аккаунт в приложении Periscope, которое принадлежит Twitter Inc.

Ранее за разжигание ненависти аккаунты Алекса Джонса заблокировали Facebook, Apple, YouTube и платформа YouPorn. Джонс считает, что его цель — доносить до жителей США правду, о которой им никогда не расскажут либеральные СМИ. Например, он утверждал, что массовое убийство в школе «Сэнди-Хук» в 2012 году было инсценировкой. Тогда погибли 20 детей, которых радиоведущий назвал актерами.

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