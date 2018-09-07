В Хакасии отрепетировали зимний «коммунальный коллапс»

Абакан, , 12:34 — REGNUM В Хакасии перед началом отопительного сезона прошла тренировка по ликвидации ЧС, связанных с авариями на объектах ЖКХ и энергетики. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Согласно легенде, в конце декабря в Хакасии ударили сильные морозы — до минус 35−40 градусов. Котельные работали на пределе возможностей. Резкое повышение электропотребления привело к авариям. Вышла из строя часть оборудования. Если не ликвидировать последствия ЧП, жилой сектор и объекты социального назначения будут разморожены.

Ещё одна ситуация — в декабре произошло несколько отключений на сетях энергоснабжения. Резервное оборудование вышло из строя. Пока его восстанавливали, специалисты обнаружили ряд аварий на теплосетях.

Был введён режим ЧС. Для ликвидации аварии направили необходимые аварийно-спасательные формирования. Рабочие группы дежурили и трудились круглосуточно. Также специалисты организовали информирование населения, определили маршруты эвакуации и места размещения пострадавших людей. Гражданам оказывают помощь в пунктах временного размещения (ПВР). Общественный порядок на маршрутах эвакуации и в местах расселения контролировали оперативные службы.

По мнению начальника управления по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии Николая Старкова, такие тренировки очень полезны, так как помогают в реальном режиме отработать вопросы возникновения и ликвидации аварий на объектах ЖКХ.

По данным управления, группировка сил и средств, привлекаемая для ликвидации аварий на объектах ЖКХ и энергетики, составляет 2661 человек, 521 единицу техники.

Напомним, как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве строительства и ЖКХ, по состоянию на 23 августа 2018 года готовность жилищного фонда Хакасии к предстоящему отопительному сезону оценивалась в 78,9%. На базах и складах промышленной и коммунальной энергетики было создано порядка 16 тонн нормативного запаса топлива. Это большая часть запланированного объёма.