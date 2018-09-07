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Теплая погода без осадков ожидается в Москве 7 и 8 сентября

Общество

Днём в столице +23…+25

Теплая погода без осадков ожидается в Москве 7 и 8 сентября
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 7 сентября 2018, 12:41 — REGNUM  В Москве в День города - 7 и 8 сентября - ожидается переменная облачность без осадков, днем воздух прогреется до +25 градусов, сообщают 7 сентября «Метеовести».

"Днём в столице +23…+25°, в Подмосковье +21…+26°, по ночам столбики термометров будут опускаться до отметок +11…+13° в мегаполисе, и до +9…+14° в Подмосковье», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что в Москве сегодня, 7 сентября, сохранится по-июльски теплая и комфортная погода с обилием солнца и отсутствием осадков. Максимальная температура днем в столице составит +23…+25 градусов, по области — +21…+26.

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