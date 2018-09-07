Власти Архангельска нашли место для первого городского парка

Архангельск, , 12:18 — REGNUM Власти Архангельска вынашивают идею создания первого городского парка. Согласно планам горадминистрации, большая зеленая зона может появиться возле озера Бутыгино. Об этом на встрече со студентами Северного (Арктического) федерального университета заявил мэр города Игорь Годзиш, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«К сожалению, мы не нашли в центре города территорию, которая носила бы гордое имя парк, потому что есть требования по количеству земли, которое должно быть выделено», — заявил градоначальник.

Мэр рассказал, что администрация прорабатывает два больших проекта: продление Московского проспекта и обустройство территории озера Бутыгино, к которой в перспективе и «подойдет» проспект.

«Мы хотим, чтобы эта территория полностью превратилась в первый городской парк. Техническое задание подготовлено, нужны инвестиции», — отметил Игорь Годзиш.

Сегодня Архангельск практически не имеет зеленых зон. В центральной части города есть всего две территории с высаженными деревьями и пешеходными дорожками — парк имени М. В. Ломоносова, примыкающий к Вологодскому кладбищу, и Петровский парк, носивший до революции другое название — Гагаринский сад. В октябре этого года жителей центра порадуют открытием еще одной зоны: парк будет находиться за кинотеатром «Русь», и горожане ему уже выбрали название — «Зарусье». Его размер — 2,3124 гектара. 64,5% в парке — зона озеленения.

Добавим, что нехватку парковых территорий горожанам отчасти компенсирует набережная Северной Двины, огибающая всю центральную часть Архангельска.