Многодетную мать в Калужской области обвиняют в незаконном получении льгот

Калуга, , 12:11 — REGNUM В Калужской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества при получении выплат по «чернобыльским льготам».

Как сообщили 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, судимая уроженка Тульской области 1989 года, имеющая на иждивении четырех малолетних детей, зарегистрировалась вместе с ними у своей знакомой, проживающей в Ульяновском районе Калужской области. При этом фактически гражданка и ее дети проживали в другом регионе.

Фигурантка уголовного дела знала, что Ульяновский район является радиационной зоной вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и в соответствии с законодательством она может воспользоваться правом получения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и от 1,5 лет до 3-х лет в двухкратном размере.

Женщина обратилась с заявлением в отдел социальной защиты. При заполнении документов ее предупредили о том, что в случае изменения обстоятельств, влияющих на выплату пособий, она обязуется сообщить об этом в орган соцзащиты.

Как установлено во время расследования, гражданка путем обмана, представив в отдел социальной защиты документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, и не имея законного права на получение выплат, в период с июня 2014 по май 2017 года, умышленно умалчивая информацию о своем фактическом проживании, влекущую прекращение социальных выплат, незаконно получила и обратила в свою пользу денежные средства в виде пособий по уходу за ребенком и ежемесячной денежной компенсации на питание молочной кухни на общую сумму 318 тыс. 323 рубля. Похищенными денежными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд. Санкция статьи по которой обвиняют многодетную мать, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.