«СтопХам» взялось патрулировать московский «Тротуар ярости»

Москва, , 12:14 — REGNUM Новое видео «Тротуар ярости» на YouTube-канале общественного движения «СтопХам» попало в тренды видеохостинга. За один день ролик набрал порядка 300 тыс. просмотров и более 1,6 тыс. комментариев.

Участники проекта патрулировали один из московских тротуаров. Оказалось, что многие водители стремятся припарковаться на пешеходной части, а некоторые из них даже не обращают внимание на идущих по тротуару людей. В отличие от самих водителей, большинство пешеходов положительно отнеслись к инициативе «СтопХам».

В то же время некоторые из них не видят смысла в однодневном патрулировании тротуара. Один из героев ролика считает, что привлечение внимания к проблеме незаконной парковки никак не повлияет на недобросовестных водителей. С ним согласилась и часть зрителей.

«Полностью поддерживаю ваше движение, но всё же я согласен с утверждением парня. Наклейками вы практически никого не заставите соблюдать правила. Все так же на следующий день приедут и станут», — считает PdaV.

«СтопХам» — общественное движение, которое выступает против хамства и нарушений водителями правил дорожного движения. Участники проекта ищут неправильно припаркованные автомобили и просят водителей переставить машину по правилам. В случае отказа или при отсутствии водителя на стекло машины приклеивают наклейку с текстом: «Мне плевать на всех — паркуюсь где хочу».

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