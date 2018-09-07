Международная мебельная выставка проходит в Германии

Берлин, , 12:01 — REGNUM Индонезийская мебель, представленая на выставке «Spoga + Gafa 2018» в Германии, смогла привлечь внимание посетителей, сообщает Antaranews.

Консул Индонезии во Франкфурте Димас Висудаван заявил в пятницу, 7 сентября, что посетителями выставки стали в основном крупные поставщики из стран Европы.

В выставке приняли участие 22 компании из Индонезии.

Издание отмечает, что ежегодная выставка «Spoga + Gafa» — это возможность продвижения индонезийской мебели не только на рынок Германии, но и материковой Европы, а также США и даже Ближнего Востока.

«Индонезийская мебель может стать лидером в мире», — заявил консул.

«Наши продажи мебели в Европу из года в год демонстрируют довольно стабильный рост», — рассказал один из производителей индонезийской мебели.

Помимо Германии, покупателями индонезийской продукции на выставке стали поставщики из Англии, Испании, Италии, Австрии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, стран Латинской Америки и ОАЭ.

Основными конкурентами Индонезии в мебельном секторе являются предприниматели из Китая и Вьетнама.

Выставка «Spoga + Gafa» — ведущая выставка в Германии и мире, занимающая площадь 225 тыс. м² и ориентированная на демонстрацию мебельных изделий.