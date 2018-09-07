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Делегация из Южной Кореи подарила БГУ 40 учебников по корейскому языку

Общество

Гости посетили Бурятию в связи празднованием 352-летия Улан-Удэ

Делегация из Южной Кореи подарила БГУ 40 учебников по корейскому языку
Хангыль (корейское письмо)

Улан-Удэ, 7 сентября 2018, 11:52 — REGNUM  Южнокорейская делегация из города Аньян подарила Бурятскому государственному университету (БГУ) 40 учебников по корейскому языку во время визита в Улан-Удэ, сообщает 7 сентября пресс-служба вуза.

Отмечается, что гости посетили Бурятию в связи празднованием 352-летия города Улан-Удэ. Возглавил корейскую группу руководитель аппарата администрации Аньяна Щин Кюн Хо.

«Администрация г. Аньян давно сотрудничает с университетом, с 1997 года она принимает у себя наших студентов-востоковедов для изучения корейского языка. На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Во время визита представители Южной Кореи встретились со студентами Восточного института. Эта встреча позволила учащимся на практике пообщаться с носителями корейского языка.

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