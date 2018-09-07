«Из ряда вон выходящее»: уволена ли пьяный педиатр больницы Прикамья?

Кунгур, Пермский край, , 11:49 — REGNUM В Пермском крае в центре скандала оказалась кунгурская больница, чей педиатр запечатлен матерью маленького пациента в состоянии алкогольного опьянения. По данным информресурсов, женщина снимала видео для того, чтобы предоставить главврачу, и для того, чтобы в медучреждении сделали соответствующие выводы. Однако реакции не дождалась и в сентябре выложила ролик в соцсети. Примечательно, что случай произошел летом. Минздрав региона отреагировал на разразившийся скандал 7 августа заявлением, что педиатр уволена. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профильном ведомстве, сегодня, 7 сентября, кунгурскую больницу посетил министр Дмитрий Матвеев.

Глава минздрава отметил неудовлетворительные результаты оказания медпомощи населению, тогда как кунгурская больница должна быть флагманом, межрайонным центром.

«Недавний скандал с нетрезвым педиатром — это из ряда вон выходящее, человек не может сидеть на приёме в таком состоянии. На данный момент сотрудник уволен, руководство получило замечание и поручение разобраться в причинах, почему такой сотрудник вышел на работу и как этого никто не заметил», — отметили в министерстве здравоохранения.

Тем временем пользователи соцсетей, обсуждая скандальный случай, который произошёл 15 июля, утверждают, что месяц назад «герой» видео еще работала в кунгурской больнице. Еще один пользователь соцсети заявил, что ему удалось поговорить с заведующим стационаром горбольницы. Оказалось, что Светлана Р. работает в детском стационаре по совместительству, выходит на дежурства как детский педиатр, но на данный момент находится в отпуске.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье медицинский скандал: приём детей ведёт пьяный врач