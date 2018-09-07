Госдума решит вопрос с волгоградским временем

Волгоград, , 11:45 — REGNUM Комитет по охране здоровья Госдумы РФ одобрил законопроект об изменении часового пояса в Волгоградской области. Проект закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», согласно которому в Волгограде стрелки сдвинутся на час вперед, члены комитета рассмотрели 6 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Предложить принять законопроект в первом чтении», — говорится в решении комитета.

Законопроект может быть вынесен на голосование уже 11 сентября. Поправки в документ принимаются до 10 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2018 года в Волгоградской области прошел референдум, на котором жители проголосовали за изменение часового пояса. Сейчас регион живет по одному времени с Москвой. Если закон будет принят, то стрелки часов будут переведены на час вперед. Это должно произойти уже в конце октября. По данным депутатов Волгоградской областной думы, которые подготовили законопроект, изменения могут создать более безопасные и благоприятные условия труда и повысить эффективность использования светлого времени суток, а также сократить потребление электричества и в целом оказать положительное воздействие на экономику и социальную обстановку в регионе.

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